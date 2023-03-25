كيف تسهم الرياضة فى ضبط ضغط الدم؟

كشفت دراسة حديثة عن أن المستويات العالية من اللياقة البدنية تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لبحث استمر 29 عامًا نُشر في مجلة ESC Journal of Preventive Cardiology.

وفقًا للدراسة التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، وهي مجلة ESC، فإن مستويات اللياقة العالية قد تقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وقال مؤلف الدراسة، البروفيسور جاري لاوكانين، من جامعة شرق فنلندا في كوبيو بفنلندا: «كانت هذه أول دراسة تقيم الآثار المشتركة للياقة البدنية وضغط الدم على مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشير النتائج إلى أن اللياقة البدنية تساعد في الحماية من بعض الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم».

يعاني ما يقرب من 1.3 مليار من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، ويعد ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسيا للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وسببا رئيسيا للوفاة المبكرة على مستوى العالم، حيث أظهرت الدراسات السابقة أن اللياقة القلبية التنفسية العالية مرتبطة بطول العمر الطويل، حيث فحصت هذه الدراسة التفاعل بين ضغط الدم واللياقة البدنية وخطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وانخفاض اللياقة البدنية لديهم مخاطر مضاعفة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يعانون من ضغط دم طبيعي ولياقة عالية (HR 2.35 ؛ 95٪ CI 1.81-3.04)، عندما كان لدى الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم مستويات لياقة عالية، استمرت مخاطر تعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية المرتفعة ولكنها كانت أضعف: كانت أعلى بنسبة 55% من أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي ولياقة عالية (HR 1.55 ؛ 95% CI 1.16-2.07).

وقال البروفيسور لاوكانين: "كل من ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات اللياقة البدنية كانا مرتبطين بزيادة خطر الموت القلبي الوعائي. مستويات اللياقة العالية تضعف، لكنها لم تقضِ على زيادة خطر الوفيات القلبية الوعائية لدى الرجال المصابين بارتفاع ضغط الدم".

تقول الورقة: إن عدم قدرة اللياقة القلبية التنفسية على القضاء تمامًا على مخاطر الوفيات القلبية الوعائية لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن أن يرجع جزئيًا إلى العلاقة السببية القوية والمستقلة بين ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واختتم البروفيسور لاوكانين بالقول: "يجب أن يظل التحكم في ضغط الدم هدفاً لمن لديهم مستويات مرتفعة، وتشير دراستنا إلى أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يهدفوا أيضاً إلى تحسين مستويات لياقتهم البدنية من خلال النشاط البدني المنتظم، بالإضافة إلى ممارسة التمارين المعتادة، وتجنب الإفراط فى وزن الجسم قد يعزز اللياقة".