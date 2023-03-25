أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 25 مارس 2023

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت، ثالث أيام شهر رمضان المعظم وفق بيانات شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة.

وتنشر «الدستور» أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق التجارية ولدى محلات الجزارة في القاهرة والوجه البحري.

وجاءت أسعار اللحوم اليوم السبت كالآتي:

سعر اللحوم الكندوز البلدي تبدأ من 220 لـ280 جنيها للكيلو بحسب المنطقة

سعر اللحوم البتلو البلدي تبدأ من 240 لـ300 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم الضاني تبدأ من 250 لـ310 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر الكبدة البلدي تبدأ من 220 لـ280 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر الكبدة الضأن تبدأ من 240 لـ300 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم الجملي تبدأ من 200 لـ230 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر السجق البلدي يبدأ من 180 لـ200 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر الاستيك والبفتيك يبدأ من 180 لـ220 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر عرق التربيانكو يبدأ من 220 لـ250 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر اللحوم المفرومة تبدأ من 180 لـ240 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

سعر كباب الحلة يبدأ من 230 لـ300 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.



سعر كيلو اللحم البرازيلي يبدأ من 180 لـ215 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الكبدة المستوردة تبدأ من 140 لـ180 جنيها للكيلو.

أسعار العجول الحية البلدي

سعر الكيلو القائم للعجول البقري البلدي يبدأ من 120 لـ150 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للحوم الضاني يبدأ من 130 لـ150 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول الجاموسي يبدأ من 105 لـ170 جنيها بحسب المزرعة.

أسعار العجول الحية المستوردة

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة السودانية يبدأ من 110 لـ120 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة البرازيلية يبدأ من 120 لـ130 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الأوكرانية يبدأ من 110 لـ120 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الإسبانية يبدأ من 120 لـ135 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة الكولومبية يبدأ من 100 لـ120 جنيها بحسب المزرعة.

سعر الكيلو القائم للعجول المستوردة التشادية يبدأ من 110 لـ120 جنيها بحسب المزرعة.