السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ«أحد التناصير»

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، بـ«أحد التناصير»، وهو الأحد السادس من الصوم المقدس «الصوم الكبير»، الذي يستمر لمدة 55 يومًا.
ويتخذ كل أحد  في الصوم الكبير مسمى معينا يرمز لقصة وواقعة فى الإنجيل، حيث تصلى الكنائس قداس أحد التناصير

ويشهد «أحد التناصير» في الكنيسة معمودية «تناصير» الأطفال المسيحيين، ونولهم سر المعمودية، وهو أحد الأسرار السبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويقول القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس، في  كتاب «رحلة الكنيسة في الصوم الكبير»، لقد كان الغرض الرئيسي من الصوم الأربعيني الكبير في عصور كنيستنا الأولي هو تعليم الموعوظين أي المؤمنين الجدد بالمسيح، وتهيئتهم لنوال نعمة المعمودية، وحينما اختفى نظام الموعوظين، بقي المعني الأساسي للصوم الكبير كما هو، فرغم أننا معمدون إلا أننا في أغلب الأحوال نفقد قوة الحياة الجديدة التي سبق فنلناها في جرن المعمودية.

ولذلك فإن المنهج الكنسي الليتورجي والفكر التعبدي للكنيسة جعل من فترة الصوم الأربعيني المقدس فرصة رجوع من جديد إلي هذه الحياة الإلهية التي وهبها لنا المسيح ونلناها منه في المعمودية لأننا نسينا قوتها وفاعليتها وقيمتها وسط اهتماماتنا وانشغالنا وسط مشاغل هذا العالم.

وتابع: وإنجيل قداس أحد التناصير هو إنجيل النور إنجيل المولود أعمي الذي خلق له المسيح البصر من جديد ونجد أن الكنيسة الواعية الملهمة بالروح تضع إنجيل (أحد التناصير) (أحد المولود أعمي) ضمن قراءات الصوم الكبير إذ معروف في طقس الكنيسة أنها في العصور الأولي ربطت بين إنجيل المولود أعمي وبين طقس المعمودية ربطًا شديدًا.

ويوجد في سراديب روما التي من القرن الثاني نقوش بالفريسكو لإنجيل المولود أعمي تحت عنوان المعمودية كشرح لعملها السري، كذلك يربط الآباء جميعا بين إنجيل المولود أعمي وطقس المعمودية في عظاتهم مثل القديس أمبروسيوس في المقالة على الأسرار.

أثناسيوس فهمي جورج اثناسيوس فهمي اقامة القداسات الإلهية الأرثوذكسية الأرثوذكسي الأرثوذكس

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