محمد الباز: دراما «المتحدة» قدمت قدرا كبيرا من المعرفة ومساحة واسعة من المتعة
أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالحلقات الأولى من دراما رمضان 2023 التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقال الباز، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": “من الحلقات الأولى تكتشف أن الشركة المتحدة تعمل باستراتيجية واضحة فى إنتاج مسلسلاتها، استراتيجية تقوم على إتاحة أكبر قدر من المعرفة وأكبر مساحة من المتعة”.
وأضاف الباز: "التنوع مقصود، والاستعانة بكل النجوم هدف، ومخاطبة العقول أمر ضرورى".