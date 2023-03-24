السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: دراما «المتحدة» قدمت قدرا كبيرا من المعرفة ومساحة واسعة من المتعة

جريدة الدستور

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بالحلقات الأولى من دراما رمضان 2023 التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الباز، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": “من الحلقات الأولى تكتشف أن الشركة المتحدة تعمل باستراتيجية واضحة فى إنتاج مسلسلاتها، استراتيجية تقوم على إتاحة أكبر قدر من المعرفة وأكبر مساحة من المتعة”.

وأضاف الباز: "التنوع مقصود، والاستعانة بكل النجوم هدف، ومخاطبة العقول أمر ضرورى".

دراما رمضان 2023 دراما المتحدة الباز محمد الباز المتعة

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