«ضرب نار».. «الكوماندا» يتدخل لإنقاذ الطفل «بندق» من انتهاكات صاحب العمل

واصل الفنان أحمد العوضي رحلة الهروب من الصعيد ليصل إلى محل سكنه الجديد في حي شبرا، لتتوالى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “ضرب نار”.

ويظهر أحمد العوضي “الكوماندا”، وهو يدافع عن الطفل"بندق" من مضايقات صاحب الورشة التي يعمل بها، ويتبين أن الطفل يصرف على والده وأسرته.

ويذهب “الكوماندا” إلى والد الطفل ويحذره من تشغيله مؤكدًا: “الطفل اذا لم يجد الاحترام وهو صغير.. لن يكون رجلًا محترمًا حين يكبر”.

من ناحية أخرى، اكتشفت ياسمين عبدالعزيز أن المصنع الذي تعمل فيه به الكثير من المشاكل التي تحاول حلها لكنها لاتجد من يقف بجوارها وهو ما يدخلها في حاله من الشك والريبة.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.