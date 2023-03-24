السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ضرب نار».. «الكوماندا» يتدخل لإنقاذ الطفل «بندق» من انتهاكات صاحب العمل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

واصل الفنان أحمد العوضي رحلة الهروب من الصعيد ليصل إلى محل سكنه الجديد في حي شبرا، لتتوالى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “ضرب نار”.

ويظهر أحمد العوضي “الكوماندا”،  وهو يدافع عن الطفل"بندق" من مضايقات صاحب الورشة التي يعمل بها، ويتبين أن الطفل يصرف على والده وأسرته.

ويذهب “الكوماندا” إلى والد الطفل ويحذره من تشغيله مؤكدًا: “الطفل اذا لم يجد الاحترام وهو صغير..  لن يكون رجلًا محترمًا حين يكبر”.

من ناحية أخرى، اكتشفت ياسمين عبدالعزيز أن المصنع الذي تعمل فيه به الكثير من المشاكل التي تحاول حلها لكنها لاتجد من يقف بجوارها وهو ما يدخلها في حاله من الشك والريبة.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

الفنان أحمد العوضي اللي مالوش كبير لفنان أحمد العوضي مسلسل ضرب نار مصطفى فكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

المرصد السورى: سماع دوي انفجارات عنيفة فى «دير الزور»

البريد: خصم 25% علي أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في أبو المطامير

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بكفر الدوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس