الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المنتخب الأوليمبي يؤدى تدريبه الأول فى زامبيا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه الأول فى مدينة نيدولا الزامبية على الملعب الفرعي لاستاد ليفيا فور وصول البعثة إلى زامبيا وذلك فى إطار استعداده لمواجهة زامبيا الأحد فى إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويختتم المنتخب تدريبه اليوم على الملعب الرئيسي المقرر أن تقام عليه المباراة فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة ونيدولا وهو نفس توقيت المباراة ، وكان المنتخب قد فاز بهدفين نظيفين فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى كأس الأمم بالمغرب وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأولمبياد.

وأصيب ميكالى المدير الفني للمنتخب بالصدمة من سوء أرضية الملعب الذى أدى عليها اللاعبون التدريب الأول،  خاصة وأنه ملئ بالحفر والمطبات وكان قلقا طوال الوقت حرصا على سلامة اللاعبين.

وتضم  قائمة المنتخب 25 لاعبا فى زامبيا هم : 
* حراسة المرمى: علي الجابري- حمزه علاء -  محمد أحمد "سيحة".
* خط الدفاع: "محمد أشرف- حسام عبد المجيد- محمد طارق-حاتم محمد "سكر"- محمد مغربي- أحمد عيد -  وعمر فايد ".
*خط الوسط: "أحمد نبيل "كوكا"- رأفت خليل- مصطفى سعد "ميسي"- إبراهيم عادل- محمود صابر - عماد ميهوب - - عربي بدر- محمد شحاتة- محمود جهاد- احمد  عاطف قطة - عبد الغني محمد- زياد فرج - علي زعزع .
*خط الهجوم: "أسامة فيصل- عبد الرحمن عاطف أجويرو".

المنتخب الأوليمبي منتخب زامبيا البرازيلي روجيرو ميكالي مباراة المنتخب الأوليمبي وزامبيا

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