مسلسل رسالة الإمام الحلقة 2.. بلاغة الشافعي تنقذه من الإعدام

في الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي- الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، تعود كاميرا المخرج "ليث حجو"، إلى مشهد السجن واقتراب الشافعي من قطع رأسه وهو في انتظار حكم الخليفة.

في سجن الخليفة هارون الرشيد بعد قطع رأس أحد الرجال يأتي الدور على الشافعي ليجره الحرس إلى موقع السياف ليقوم بأداء مهمته، لكن الشافعي يقرأ السلام على الخليفة وهو يرتجف خوفا، ويطلب منه الأذن في الحديث فيخبره الخليفة بأن يتحدث.

يقاطع أحد القضاة الخليفة هارون ويقول له يا أمير المؤمنين "بسم الله الرحمن الرحيم *وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا".

في لحظة ترقب وخوف من قبل الشافعي، يرد الخليفة السلام، ويقول له أما التحية فقد رددنا بأحسن منها وكنت أنت نسيت الرحمة.

يرد الشافعي وهو مطمئن: “الحمد لله الذي شملني برحمته على يديك يا أمير المؤمنين، لم أنساها ولكني طلبتها من الرحمن وأرسلها لي عندما ذكرتها أنت، وإني لمتمسك بها”.

ينهض الخليفة ويتوجه إلى الشافعي وهو يجثوا على ركبتيه ويقول: "من الناطق دون أذن، فيرد عليه الشافعي "محمد ابن إدريس الشافعي".

يخبر أحد بلاط الخليفة بأنه من أنبغ طلاب العلم فى الحجاز، ويطرح عليه الخليفة العديد من الأسئلة حول القرآن وعلومه وعلوم الدنيا ليجيب الشافعى فى بلاغة تنجيه من قطع رقبته، كما شرح له قصة الوشاية به والتي ساقته إلى سجن الخليفة.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت.