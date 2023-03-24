«علاقة مشروعة» الحلقة 2.. عمرو يتفاجأ بوجود بثينة فى البيت مع زوجته

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وآخرين، العديد من الأحداث المثيرة.

ورصدت الحلقة حديث طويل دار بين عمرو (ياسر جلال) وبثينة (مي عمر)، داخل الشركة، ويحاول عمرو أن يقنع بثينة بأن تضع الجنين التي تحمله، خوفًا من الفضيحة أمام زوجته وصديق عمره أمجد، لكنَّها ترفض، قائلة: «مش دا الحل الوحيد يا عمرو، وانا جيالك علشان نشوف هنعمل إيه».

ينتقل المشهد إلى بثينة التي تذهب لمقابلة حبيبها السابق شريف، بعد أن تركت عمرو بمكتبه، والذي يهددها بكشف سرَّها القديم إذا لم تعطي له المال.

يعود المشهد مرة ثانية لبثينة وهي تتحدث مرة أخرى مع عمرو وتحاول أن تقنعه بعدم تنزيل الجنين، وتطلب منه أن يُعيد يجد بديل آخر غير الوضع، لكنَّه يرفض، قائلاً: «مفيش حل غير كده»، ويبدأ الغضب ينتاب عمرو ويزيد من توتره خلال الفترة الحالية.

وتنتهي الحلقة الثانية برجوع عمرو إلى البيت في المساء، ويجد عاليا في استقباله هي وابنته، ثمَّ يتفاجأ بانتظار بثينة أيضًا في بيته.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.