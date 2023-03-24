بدء الحلقة الثانية من مسلسل «مذكرات زوج» بطول الفنان طارق لطفي

بدأت الآن الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج بطول الفنان طارق لطفي على قناة cbc بعد قليل.

وكانت تفاصيل حلقة أمس الخميس، يتحدث رؤوف من صديقه (عمر الشناوي) أن حياته ليس لها معنى، وأنه يشعر بالوحدة وأنه لا أحد مهتم به داخل البيت، فضلا عن الكوابيس التي يشعر بها طول الوقت، فينصحه بالذهاب إلى اللايف كوتش طه عياد (خالد الصاوي) للحديث معه عن مشاكله، وبالفعل يذهب إلى حفل توقيع دكتور طه عياد لكتابه الجديد "وضع طيران"، ولكنه يهرب قبل مقابلته، وفي نهاية الحلقة يحاول رؤوف تغيير الإضاءة ولكنه يتعرض لصدمة كهربائية ويقع على الأرض.

الحلقة 2 من مسلسل مذكرات زوج

ويتم عرض الحلقة 2 من مسلسل مذكرات زوج بعد قليل على شاشة “سي بي سي”.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي يوميًا في رمضان 2023، الساعة 8:45 مساء عبر قناة “سي بي سي”، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرًا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل مذكرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، في إطار تشويقي درامي.

وتتناول قصة مسلسل مذكرات زوج علاقة الزوج بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج في العلاقات الأسرية، ويجسد دور الزوج الفنان طارق لطفي و الزوجة الفنانة السورية عائشة بن أحمد ويرصد المسلسل المشكلات التي تحدث بينهما.