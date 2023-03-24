محاولًا تهديد «عم باسيل» في «حضرة العمدة»: هيتكتب في كل كتاب إن العمودية خسرت دياب

حاول الفنان إدوارد «دياب» ابن درغام «أحمد بدير» في تهديد جارهم عم باسيل حتي لا يتعاطف مع العمدة صحفية الفنانة «روبي» وهدده قائلًا:"«هو سعر الدهب وصل كام صحيح قولي يا عم بسيلي مش هتعرفني على قرايبك اللي بيجوا كل يوم حد».. «هيتكتب في كل كتاب أن العمودية خسرت دياب».

وتشهد الحلقة الثانية تصاعد في الأحداث بشكل كبير، خاصة بعد تولي صفية عارف الفارس عمودية قرية «تل شبورة» وتنقسم القرية بين مؤيد ومعارض لحكم سيدة، الأمر الذي لم يعتاد عليه أهل القرية من قبل وبالأخص تدخل في صراع مع عائلة «الدهايشة» ويمثلها «ضرغام» النجم أحمد بدير وابناؤه، و«شلباية سنان» الفنانة وفاء عامر.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادي مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.