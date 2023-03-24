بين الخيانة والسفر.. ملخص الحلقة الثانية من «الكبير اوي 7»

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “الكبير أوي 7”، العديد من المشاهد الكوميدية بين أحمد مكي “الكبير” وزوجته "مربوحة".

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل "الكبير أوي7"، بمشهد انتظار الفنانة رحمة أحمد “مربوحة”، عودة زوجها “الكبير” في محاولة منها للقضاء على الفتور الزوجي الذي حدث بينهما بعد مرور عام على زواجهما، إلا أنها تصدم بخيانة الكبير لها مرة أخرى.

وتتسلل “مربوحة” وتلتقط هاتف “الكبير” وتحاول فتحه إلا أنها تكتشف أنه مغلق بـ"بصمة الإصبع"فتمسك بيد “الكبير” وتحاول فتح الهاتف من خلال بصمته فلا تستطيع فتحاول مرة أخرى من خلال “بصمة الوجه” وكل هذه المحاولات تبوء بالفشل.

ويرتب "الكبير" لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، ويقول لمنظم الرحلات: "انا مروحتش أنا ومراتي شهر عسل ونفسي نسافر ونروح المالديف".

ويأتي جوني شقيق الكبير ليقترح الذهاب إلى استشاري علاقات زوجية لتحسين الحالة بينهما، خاصة بعد الشعور بالفتور الذي وقع بين مربوحة والكبير أوي، وبالفعل يتمكن جوني من إقناع الكبير رفقة مربوحة.

“الكبير أوي 7”

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.