بعد قليل.. تفاصيل ملحمة الجنود المصرية في كمين كرم القواديس في «الكتيبة 101»

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الكتيبة 101"، بعد قليل، والتي ستبدأ في عرض ملحمة القوات المصرية في مواجهتهم الهجوم الذي تعرضوا له في كمين كرم القواديس.

وكانت قد انتهت حلقة أمس بعرض اختراق عناصر الجماعات الإرهابية كمين كرم القواديس، ومهاجمتهم الجنود أثناء تأديتهم الصلاة في عملية إرهابية خسيسة.

ونفذ الهجوم على كمين كرم القواديس أثناء انشغال الجنود بالصلاة من خلال سيارة مفخخة استهدفت بها الكمين وجميع أفراد تأمينه في الوقت الذي حاول بعض الجنود الأخرين المتواجدين في الخدمة التصدي لها، لكنها اخترقت الكمين وانفجرت.

وقع عام 2014 ومن أهم الكمائن

وكانت قد جاءت عملية اختراق كمين كرم القواديس في محاولة سريعة من الإرهابيين للرد علي نجاح عملية “الكتيبة 101”، بالسيطرة علي مخزن أسلحة لهم كبير .

يُذكر أن كمين كرم القواديس قد حدث يوم 24 أكتوبر من عام 2014 مستهدفًا نقطة التفتيش العسكرية في منطقة كرم القواديس قرب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

ويعد هذا الكمين من أهم الكمائن التي تقع بين مدينتي العريش ورفع بسيناء، ويقع على مقربة من الطريق الدولي بحوالي 8 كيلومترات.

نقطة محورية في طرق الإمداد و دعم العناصر التنظيم الإرهابي

وكمين كرم القواديس كذلك هو الكمين الوحيد المتواجد في طريق فرعي من الطريق الدولي، ولذا فهو يمثل نقطة محورية وهامة في طرق الإمداد وتقديم الدعم اللوجسيتي لعناصر التنظيم الإرهابي في مدن سيناء، ومن ذلك تأتي أهميته حسب تحليل الخبراء العسكريين.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.