استمرار الأمطار الخفيفة على الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق بالمحافظة كما شهدت عروس المتوسط نشاط في الرياح وانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع تداعيات نوة عوة آخر نوات الشتاء الباردة، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة 6أيام

واعلنت محافظة الإسكندرية أنه من المتوقع فرص سقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات بنسبة حدوث 70%، وسرعة رياح تصل لـ36كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ والاستنفار منذ صباح اليوم للتعامل مع تداعيات الطقس المتقلب، وتم وقف الاجازات و بدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين إنتهاء فترة عدم الإستقرار.

وتم نشر السيارات والبدالات بجميع أنحاء المحافظة لرفع تراكمات المياه حال هطول أمطار غزيرة، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتعامل مع تداعيات النوة والتقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واستقبال جميع الشكاوى على أرقام غرف العمليات على الارقام التالية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.