الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رانيا يوسف: بستخدم «الجاز» لتقوية شعرى

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن عدد من كواليس حياتها الشخصية.

وقالت "يوسف"، خلال لقائها ببرنامج "العرافة"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الجمعة، إنها ظلت تدرس في كلية آداب إنجليزي لمدة 14 سنة، لأنها كانت تعمل مضيفة وتمثل وكانت أمًا لابنتين.

وتابعت: "كنت أقطن في حي الزمالك، والكلية كانت في أرض الجولف".

وعن سؤال شيخ الحارة، بتستخدمي الجاز لشعرك، أوضحت أنها أصبحت تستخدم الجاز مؤخرًا لتقوية فروة الرأس: "الوصفة عبارة عن كريم شعر وملعقة شاي صغيرة وفي النهاية نحصل على حمام كريم، حمام الكريم يقوي بصيلة الشعر، كما ينصح باستخدام فلفل حراق لأنه ينشط الدورة الدموية".

 

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