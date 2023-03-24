الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 55 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

حبس
حبس

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإلقاء القبض على عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في 55 حكما "تبديد وإيصال أمانة"، بإجمالي أحكام 35 سنة، وكفالات تخطت 27 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن الخدمات المعينة بكمين شبلنجة دائرة المركز، من ضبط عاطل مقيم الزقازيق محافظة الشرقية مطلوب التنفيذ عليه في 55 حكم، "تبديد وإيصال أمانة"، بإجمالي أحكام 35 سنة، وكفالات تخطت الـ 27 ألف جنيه.

وكشفت التحريات عن تمكن ضباط الخدمات المعينة بكمين شبلنجة دائرة مركز شرطة بنها، من ضبط عاطل، مقيم الزقازيق بمحافظة الشرقية، مطلوب التنفيذ عليه في 55 حكم "تبديد وإيصال أمانة"، بإجمالي أحكام 35 سنة، وكفالات تخطت الـ 27 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية عاطل تبديد وإيصال أمانة كفالات النيابة تحريات المباحث مدير أمن القليوبية

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