بسبب معاتبته له.. إصابة عامل على يد صديقه بشبرا الخيمة

أصيب عامل بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين صديقه، خلال معاتبته له بعد سقوطهم من على دراجة نارية كان يقودها المتهم، في منطقة مدينة الفتح بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع، بسبب مشاجرة بمنطقة مدينة الفتح دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبينت إصابة “عامل”، مقيم منطقة الفتح دائرة القسم، مصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع.

وبسؤال المجني عليه، قرر أنه حال استقلاله دراجة بخارية رفقة مقيم ذات العنوان، اختل توازنهما وسقطا أرضًا وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وفر هاربًا.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.