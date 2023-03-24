بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية من مسلسل «جميلة»

يبدأ عرض الحلقة الثانية من مسلسل "جميلة"، مساء اليوم الجمعة، بعد أذان المغرب الساعة 6.15 دقيقة.

تتضمن مواعيد عرض مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج الحلقة 2 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، وعلى قناة cbc في الساعة 6.15 مساء، وعلى قناة on في الساعة 11.15 مساء، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

عُرض مساء أمس الخميس الحلقة الأولى من مسلسل "جميلة".

وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



قبل بداية الأحداث نرى لقطة عامة لمبنى وزارة العدل، وتدور أحداث المسلسل عام 2014، ونرى المنصة التي يقف وراءها السيد وزير العدل وبجواره رئيس النيابة الإدارية ممسكًا ميكروفونا مرددًا حلف اليمين، ونرى مجموعة من الفتيات والشباب يرددون القسم خلف رئيس الهيئة، وجميعهم يضعون وشاح النيابة الإدارية أعلى ملابسهم.



نرى "جميلة" والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، تضع الوشاح وتردد القسم، وهى هنا قبل 8 سنوات من بداية أحداث المسلسل.



بعد 8 سنوات تبدأ الأحداث بسرد سريع لحياة جميلة داخل فيلتها استعدادًا للذهاب لعملها بالنيابة كما أصبحت زوجة للدكتور "زياد" ويجسد دوره الفنان هاني عادل ويبدو عليهما التفاهم والحب.



فور خروج "جميلة" تتصل بوالدتها "شهيرة" والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر لتطمئن على صحة والدها المريض وتخبرها شهيرة بمحاولتها إطعامه دون جدوى، وتؤكد عليها الحضور للحفل المقام في المدرسة التي تترأس شهيرة إدارتها.



نرى ممرًا طويلًا في هيئة النيابة الإدارية و"جميلة" تتحرك بخطوات ثابتة لتلتقى مازن وتبدأ الحديث عن العمل. تتلقى "شهيرة" خبر وفاة زوجها عبر الهاتف من ألفت "الممرضة"، ولكنها تتمالك أحزانها وتسيطر عليها لتكمل الحفل وتعرب عن سعادتها بأولاد المدرسة ومدى فخرها بهم.



بعد صدمة وفاة والدهم يقررون فتح خزانته والاطلاع على الوصية التي تركها، وفور فتحها ينتاب الجميع "شريف" ويجسد دوره الفنان شريف إسماعيل، و"أكرم" ويجسد دوره الفنان نبيل عيسى، و"آية" وتجسد دورها الفنانة سامية عاطف، وجميلة والأم شهيرة، حالة من الذهول والدهشة بعد العثور على أوراق وعقود بيع وشراء تركها الوالد جميعًا باسم ابنته "جميلة".