الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الكبير أوى 7»

جريدة الدستور

يبدأ عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الكبير أوي 7»، مساء اليوم الجمعة، بعد أذان المغرب الساعة 6.15 دقيقة.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7، عددا من المواقف الكوميدية، ففيها عرض مشهد زفاف الكبير (الفنان أحمد مكي) على الراقصة لورديانا، حيث تدخل مربوحة (الفنانة رحمة أحمد) المنزل فتجد تجهيزات للعرس.

وتظن مربوحة أن زوجها الكبير يحتفل بعيد زواجهما، لكنها تنصدم بأنه سيتزوج مرة أخرى، وتكتشف أن العروس هي الراقصة لورديانا.

وبعد أن تنصدم مربوحة بزواج الكبير ولورديانة، يفيق الكبير على حلمه، ويكون مجرد أمنية خطرت في أحلامه فقط.

كما تشعر مربوحة (رحمة أحمد) خلال أحداث الحلقة الأولى من الجزء السابع من المسلسل، بتغيير وإهمال الكبير (أحمد مكي) لها لتقرر أن تنصب له فخا، ونجد الكبير يتحدث على مواقع التواصل مع فتيات، لتكتشف أن هذا هو الفخ الذي نصبته مربوحة حيث تتبعه على مواقع التواصل الاجتماعي ويحدثها على أنها فتاة أخرى، ليكتشف الحقيقة وهي تجلس بجانبه.

يعرض مسلسل «الكبير أوي 7»، على قنوات ON في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحا، و12:30 ظهرًا.

كما يتم عرضه على قناة حكايات Art في تمام الساعة 6:10 وتتم إعادته الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى أنه يعرض على منصة «واتش ات».

مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

 

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