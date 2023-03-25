بالعصائر والتمور.. شباب الوادى الجديد يتطوعون لإفطار الصائمين بالشوارع والميادين

تتسابق الكثير من الفرق التطوعية، التي تتكون من فئة الشباب، في شهر رمضان المبارك، إلى توزيع وجبات إفطار وعصائر وتمور على السائقين من المواطنين والمارة بالشوارع والطرقات العامة، وذلك قبل موعد أذان المغرب وتحديداً عند إشارات المرور في الميادين الكبرى، حيث يهدف هؤلاء المتطوعون من خلال القيام بهذا العمل، لكسب الأجر والثواب من الله في هذا الشهر الكريم.



واتخذ الشباب من نواصى الشوارع والطرق والميادين مكانا لهم، وينتشرون في الشوارع لاستيقاف السيارات والدراجات النارية والمارة وتوزيع العصائر والتمور والمياه المبردة عليهم قبل آذان المغرب بنصف ساعة.

وقال محمد علي زينهم، إن هذه المبادرة تعد من البرامج التي يحرص الفريق على تنفيذها سنويًّا في شهر رمضان المبارك، لتوزيع المأكولات والعصائر والتمور على المارة والمقيمين من الأهالي والمغتربين عن القرية، ولم يقف نشاط شباب القرية عند مساهمتهم في الخير وإفطار الصائمين؛ بل امتد لخدمات كثيرة قدموها لأهالي بلدتهم الكبيرة إيمانا منهم باهمية المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن عدد المتطوعين من الشباب العاملين في هذا المشروع لهذا العام، وصل إلى نحو 50 متطوعا بفرق وأماكن مختلفة.

وأضاف زينهم، أنه يؤمن بفكرة العمل الخيري التطوعي، والذي يعد من السلوكيات والقيم الإيجابية التي حث عليها الشرع الحنيف وندب إليها، حيث قال تعالى: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) ويعد التطوع قيمة أصيلة في مجتمعاتنا الإسلامية وله من الآثار والثمار الايجابية في خدمة الآخرين لوجه الله تعالى دون مقابل.

وأوضح زينهم، أن التمر والعصائر يتبرع به أصحاب مصانع البلح والتمور المتوفرة في الوادي الجديد؛ لتوزيعها على المارة والمواطنين الصائمين، كما آشار إلى أنه يساهم هو وأصحابه بجزء من مصروفهم للمشاركة فى عمل الخير.



ولم يكتف شباب الوادي الجديد فقط فى توزيع وجبات الإفطار والمشروبات على المارة وتوزيع شنط رمضان؛ بل يقومون بأعمال خيرية أخرى مثل توزيع السلع الغذائية على الآسر الأولى بالرعاية، وكذلك توزيع كراتين بنك الطعام والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي وصلت لكل بيت في الواحات.

يذكر أن عدد من فاعلي الخير بمدينة الداخلة في الوادي الجديد ينظمون موائد للرحمن لإفطار الصائمين المغتربين بالمحافظة، وذلك لاستقبال غير القادرين وعمال التراحيل والمسافرين وتقديم وجبات طازجة لإفطارهم والتى يشارك فىي تجهيزها عدد من المتطوعين.