تطفو على المياه.. انتشال الضحية الرابعة بحادث غرق فلوكة نيلية فى أسوان

نجحت الضفادع البشرية التابعة لمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بالقوات المسلحة، اليوم الجمعة، من انتشال الجثة الرابعة ضمن ضحايا الذين لقوا مصرعهم غرقًا وبلغ عددهم 6 أشخاص بينهم طفلين، أثناء تنزههم بفلوكة في مياة نهر النيل عند مرسي أبوهور بمركز نصر النوبة شمال المحافظة.

وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم الـ18 بعد وقوع حادث غرق فلوكة في مياة نهر النيل وتحديدًا عند مرسى أبوهور بمركز نصر النوبة.

وتبين بالتحريات الأولية أن الجثة الغارقة التى تم العثور عليها لشخص يدعى أشرف فتحي الزاكي، يبلغ من العمر 35 سنة، وتم انتشال جثمانه من نفس مكان الغرق، حيث أنه تم إنتشالها اثنا تواجدها وهي تطفو فوق مياة نهر النيل في نفس موقع غرق الفلوكة النيلية عند مرسي أبوهور.

وتستمر جهود البحث للضفادع البشرية وفرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بالقوات المسلحة بالعثور على شخص وطفل آخر ضمن الغرقى إثر حادث غرق فلوكة في مياة نهر النيل عند مرسى أبوهور بمركز نصر النوبة.

والأشخاص الذين مازال لم يعثروا عليهم رجال الإنقاذ النهري هم: "نجل الغارقة الذي تم العثور عليه اليوم وهو حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب".

جدير بالذكر أنه كان وقع حادث غرق فلوكة في مياة نهر النيل وتحديدًا عند مرسي أبوهور بمركز نصر النوبة شمال أسوان في يوم 6 مارس 2023 الماضي.

وبعد الواقعة حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تفقد ومتابعة جهود الضفادع البشرية بقرية بمرسى قرية أبو هور، ضمن فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية بالقوات المسلحة، وأيضاً التابعة لشرطة المسطحات والإنقاذ النهري من أجل انتشال جثماين المفقودين المتبقيين من حادث غرق الفلوكة.

وقرر محافظ أسوان صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا الحادث، علاوة على صرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة، و25 ألف جنيه للضحايا من لأطفال.

وأشار أشرف عطية إلى أن عمليات الإنقاذ شهدت مشاركة الدفعة الثانية من الضفاد البشرية التابعة للقوات البحرية بإجمالي 20 غواص مدعمين بالمعدات وأحدث أجهزة بحرية وشاشات مائية ذات تكنولوجيا متطور للبحث في الأعماق عن غرقى حادث أبو هور.