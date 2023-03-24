مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمنيا القمح فى الشرقية

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان المطافي بدائرة مركز منيا القمح في الشرقية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المركز تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى منيا القمح باستقبال "صلاح ف ع" 68 سنة مقيم كفر عبدالله دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر اصطدام قطار به بالقرب من مزلقان المطافي بدائرة مركز منيا القمح.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.