الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيفا يعلن مواعيد تلقي طلبات استضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2027

فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب الترشح لاستضافة منافسات كأس العالم للسيدات عام 2027.

وقال فيفا إن تلك النسخة ستكون الأوسع والأكثر صرامة في تاريخ البطولة، ومن المتوقع أن يقوم مؤتمر فيفا، وللمرة الأولى، باختيار الدولة/الدول المستضيفة لنسخة 2027 وذلك يوم  17 مايو 2024.

وستقام عملية الترشح لاستضافة البطولة بنفس العناصر الرئيسية التي انطوت عليها اختيار مستضيف نسخة 2023.

وسيقوم مجلس الفيفا باختيار ما يصل إلى 3 ملفات استضافة، على أن يتم التصويت بشكل مفتوح بعدها لاختيار الدولة/الدول المستضيفة، على أن يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم بتشكيل فريق عمل لتقييم كافة الملفات المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027  وسيُصادق مجلس الفيفا على هذا التشكيل بعد معرفة الاتحادات الوطنية المتقدمة بطلبات استضافة.

كما سيتم تعيين شركة تدقيق مالي مستقلة لمراقبة الالتزام بمبادئ وإجراءات عملية التقدم بملفات الاستضافة، ومن أجل مراقبة الالتزام بمراحل عملية الترشيح لاستضافة البطولة، سيكون مطلوباً من القائمين على كل ملف استضافة تعيين مسؤول عن الأخلاقيات وعن الامتثال بالقواعد.

وسوف يتم فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء حتى 21 أبريل للتقدم بوثيقة الإعراب عن اهتمامها باستضافة كأس العالم للسيدات، ثم تأكيد الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها بالتقدم بملف لاستضافة   يوم 19 مايو المقبل وفي أغسطس من العام الجاري سيتم تنظيم ورشة عمل عن ملف الترشح وبرنامج للمراقبة خلال كأس العالم للسيدات 2023 ، وفي 8 ديسمبر المقبل تتقدم الإتحادات الراغبة في الاستضافة ، وفي فبراير 2024 سيقوم وفد الفيفا بزيارات تفقدية للدول التي تقدمت بملفات استضافة للبطولة علي أن تقدم تقريرها للإتحاد الدولي قبل شهر مايو من العام ذاته علي أن يتم الإختيار بعدها في 17 مايو 2024.

وقالت فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا أنه سوف سيتم البناء علي ما تم إنجازه في نسخة استراليا  ونيوزيلندا التي تنطلق بعد أشهر قليلة ويُنتظر أن تكسر الأرقام القياسية.

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