جنات تنتهى من تصوير أغنيتها الجديدة «سامعين صوتك»

انتهت الفنانة جنات من تصوير أغنيتها الجديدة بعنوان «سامعين صوتك» لدعم أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، وهي من كلمات: حازم حشاد، وألحان: محمود صلاح.

الكليب من إخراج: تامر سليم، ومدير تصوير: سامح فوزي، فكرة هيثم البربري، ومن المقرر أن يتم عرض الكليب على جميع المنصات والقنوات خلال شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة جنات، أغنية "التفاحة والفراولة" وحققت نسبة مشاهدة تعدت المليون في وقتٍ قصير على موقع يوتيوب، من كلمات: باسم عادل، ألحان: محمد الصاوي، توزيع ومكساج: حازم سعيد.