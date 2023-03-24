الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يشهدان استلام كمية من لحوم صكوك الإطعام

محافظ بنى سويف ووزير
محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، استلام كميات من لحوم صكوك الإطعام ضمن مشروع وخطة الوزارة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

وقدم وزير الأوقاف بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى

وأثنى محافظ بني سويف على كافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

وأدى محافظ بني سويف ووزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هـ بمسجد عمر بن عبد العزيز والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار فعاليات  العيد  القومي للمحافظة  مارس 2023.

وتناولت خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك "الصوم ومكارم الأخلاق"، وتلا القرآن القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر بعشر دقائق للخطبتين معًا، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي إمام أو خطيب يخالف التعليمات.

be16e6db-50d3-47e0-9843-b769b47ae073
be16e6db-50d3-47e0-9843-b769b47ae073
67e748a8-da5d-4187-867b-4782aa0b1a8d
67e748a8-da5d-4187-867b-4782aa0b1a8d
55e7708f-c506-4650-bd19-4a0a19e3a417
55e7708f-c506-4650-bd19-4a0a19e3a417
40dbcf58-25a5-4ce3-a9dc-6ff233180bd6
40dbcf58-25a5-4ce3-a9dc-6ff233180bd6
9f4f4209-fe9b-4f3c-a755-9d1a2fbe91c5
9f4f4209-fe9b-4f3c-a755-9d1a2fbe91c5
7ac9b16b-acbb-438e-9b9f-4b1d01444151
7ac9b16b-acbb-438e-9b9f-4b1d01444151
0fb3300f-0440-4f8b-84d0-8a152cf60910
0fb3300f-0440-4f8b-84d0-8a152cf60910
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي العيد القومي للمحافظة بني سويف خطبة الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

مواعيد القطارات بخط القاهرة - أسيوط والعكس في رمضان 2023

«الدستور» فى مسجد «السيد البدوى» بأول جمعة من رمضان

المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى يعتمدان الجمعة رسميًا اتفاق ما بعد «بريكست»

4 مصابين إثر حريق «كافيه» فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية