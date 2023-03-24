وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يشهدان استلام كمية من لحوم صكوك الإطعام

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استلام كميات من لحوم صكوك الإطعام ضمن مشروع وخطة الوزارة لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

وقدم وزير الأوقاف بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكداً أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى

وأثنى محافظ بني سويف على كافة الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكافة الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.

وأدى محافظ بني سويف ووزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هـ بمسجد عمر بن عبد العزيز والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2023.

وتناولت خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك "الصوم ومكارم الأخلاق"، وتلا القرآن القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر بعشر دقائق للخطبتين معًا، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي إمام أو خطيب يخالف التعليمات.

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