الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقد فنى: المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس نفسها وتقدم دراما أفضل كل عام

جريدة الدستور

تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين، عن أبرز الحلقات الأولى من موسم دراما رمضان 2023، مؤكدا أن هناك تنافسا كبيرا بين عدد من النجوم في دراما رمضان 2023، مشيرا إلى أن أكثر تركيزه لمشاهدة الحلقات الأولى من المسلسلات المطروحة كان مسلسل خالد النبوي ومحمد رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العنصر الأساسي بين المسلسلات في رمضان هو أن كل المؤلفين عاملين «فرشة للمسلسل»، على حد تعبيره، لتوضيح ما يتحدث عنه المسلسل.

وتابع: «السمة العامة لموسم دراما رمضان 2023 هى التنافسية، إذ لا نستطيع التفرقة بين الأعمال الجيدة والأكثر إجادة، خاصة أنه على الجانب التقني هناك تطور غير طبيعي في الإخراج والتصوير، والمونتاج والموسيقى التصويرية.. مش هنعرف نحكم من الحلقات الأولى بس الدخلات كلها قوية».

وأوضح أن «عنصر البرومو» تم اختياره بشكل جيد لكافة مسلسلات رمضان، وكان هناك ذكاء في اختيار مشاهد البرومو، حيث توافر عنصر التشويق وعرض فكرة المسلسل دون حرق للأحداث، لافتا إلى أن هناك تنافسا بداية من البروموهات للأعمال الدرامية.

وواصل: «هناك تطور في الإنتاج واهتمام بشكل كبير بالدراما، معدناش نستسهل دلوقتي لو المشهد صعب نشيله»، موضحا أن العنصر الاقتصادي في المسلسلات بالكامل مصروف عليه بشكل كبير، وهذا واضح من خلال الشاشة.

وحول طبيعة الأدوار المقدمة، أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بالتحدي الذي صنعه الفنان خالد النبوي لنفسه بأداء الدور الديني التاريخي في مسلسله "رسالة الإمام"، والذي يعد تحديا كبيرا جدا، رغم تقديمه أدوارا اجتماعية كثيرة جدا، ولكن هذا الدور مختلف.

واستطرد: «الفنان الحقيقي لا يتوقف عند دور واحد، ويستطيع تقديم أدوار متعددة»، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس نفسها، وتزيد كل عام عما قبله في شكل إنتاج المواد الدرامية الهامة المتنوعة.

المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة موسم دراما رمضان 2023 دراما رمضان 2023 دراما رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

ضبط 69 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

التحريات تكشف تفاصيل حريق مصنع أسفنج بالمنوفية

استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

ندوة توعوية لـ«حياة كريمة» عن العمل التطوعي بجامعة قناة السويس

احتفالًا بعيدها القومى.. وزير الأوقاف يصلى أول جمعة من رمضان فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى