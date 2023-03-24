ناقد فنى: المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس نفسها وتقدم دراما أفضل كل عام

تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين، عن أبرز الحلقات الأولى من موسم دراما رمضان 2023، مؤكدا أن هناك تنافسا كبيرا بين عدد من النجوم في دراما رمضان 2023، مشيرا إلى أن أكثر تركيزه لمشاهدة الحلقات الأولى من المسلسلات المطروحة كان مسلسل خالد النبوي ومحمد رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العنصر الأساسي بين المسلسلات في رمضان هو أن كل المؤلفين عاملين «فرشة للمسلسل»، على حد تعبيره، لتوضيح ما يتحدث عنه المسلسل.

وتابع: «السمة العامة لموسم دراما رمضان 2023 هى التنافسية، إذ لا نستطيع التفرقة بين الأعمال الجيدة والأكثر إجادة، خاصة أنه على الجانب التقني هناك تطور غير طبيعي في الإخراج والتصوير، والمونتاج والموسيقى التصويرية.. مش هنعرف نحكم من الحلقات الأولى بس الدخلات كلها قوية».

وأوضح أن «عنصر البرومو» تم اختياره بشكل جيد لكافة مسلسلات رمضان، وكان هناك ذكاء في اختيار مشاهد البرومو، حيث توافر عنصر التشويق وعرض فكرة المسلسل دون حرق للأحداث، لافتا إلى أن هناك تنافسا بداية من البروموهات للأعمال الدرامية.

وواصل: «هناك تطور في الإنتاج واهتمام بشكل كبير بالدراما، معدناش نستسهل دلوقتي لو المشهد صعب نشيله»، موضحا أن العنصر الاقتصادي في المسلسلات بالكامل مصروف عليه بشكل كبير، وهذا واضح من خلال الشاشة.

وحول طبيعة الأدوار المقدمة، أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بالتحدي الذي صنعه الفنان خالد النبوي لنفسه بأداء الدور الديني التاريخي في مسلسله "رسالة الإمام"، والذي يعد تحديا كبيرا جدا، رغم تقديمه أدوارا اجتماعية كثيرة جدا، ولكن هذا الدور مختلف.

واستطرد: «الفنان الحقيقي لا يتوقف عند دور واحد، ويستطيع تقديم أدوار متعددة»، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس نفسها، وتزيد كل عام عما قبله في شكل إنتاج المواد الدرامية الهامة المتنوعة.