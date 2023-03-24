تقلبات جوية ونشاط للرياح.. حالة الطقس فى مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، تقلبات جوية، ونشاطا للرياح وغيوم، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

ورصدت «الدستور» بالصور حالة الطقس التي تشهدها مدينة مرسى مطروح اليوم الجمعة.

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.

وفي وقتٍِ سابق، كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، على أغلب المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تتعرض البلاد لتغير مفاجئ وسقوط أمطار رعدية تصل إلى 70% على 13 محافظة على مدار اليوم، تمتد إلى القاهرة الكبرى، وسط تكون للغيوم ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

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