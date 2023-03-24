بالتزامن مع نوة عوة.. سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق فى الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق بالإسكندرية، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبالتزامن مع نوة «عوة» آخر نوات الشتاء الممطرة.

وأشارت شركة الصرف الصحي، خلال بيان لها، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق شرق والمنتزه أول وثان، مع انتشار كافة معدات الطوارئ بواقع 150 سيارة وبدال في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع التقلبات الجوية.

وتكاثرت السحب المنخفضة والركامية صاحبها سقوط أمطار متفرقة، والمتوقع أن تزيد كميات الأمطار مع تقدم ساعات النهار، خاصة فترات الليل.

- شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

من جانبه، أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، أمطارا متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل، لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من (35-40 كم/ ساعة)، وارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر.

وبناءً على التقلبات الجوية تم توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، مع نشر السيارات والبدالات، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق، وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد رئيس صرف الإسكندرية على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

كما شدد على التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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