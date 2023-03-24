إنجلترا تهزم إيطاليا فى عقر دارها بتصفيات يورو 2024

تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق فوزا ثمينا على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

افتتح ديكلان رايس التسجيل لصالح منتخب إنجلترا، بعد تسديدة قوية سكنت على يسار دوناروما حارس المنتخب الإيطالي، فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

أضاف هاري كين ثانى أهداف منتخب الأسود الثلاثة، فى الدقيقة 44 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وسجل ريتيجوي الهدف الوحيد لصالح منتخب إيطاليا في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من زميله بيليجريني.

وفي الدقيقة 80، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لـ لوك شاو، لاعب المنتخب الإنجليزي.

ويتواجد منتخبا إنجلترا وإيطاليا ضمن المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا، رفقة كل من أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، ومالطا.