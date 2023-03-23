توخيل يوافق على تدريب بايرن ميونيخ

وافق توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الانجليزي على تولي تدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وأثارت تقارير صحفية صدرت اليوم احتمالية رحيل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق البافاري عن منصبه.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن توماس توخيل وافق بالفعل على تولي تدريب بايرن ميونيخ من الفترة المقبلة.

وأكد رومانو أن توخيل أنهى الاتفاق مع إدارة بايرن على التفاصيل الخاصة بالعقد، ويتم تحضير العقود الليلة لتوقيعها من قبل الطرفين، ثم الاعلان رسميًا عن الصفقة.

وارتبط اسم توخيل بتولي تدريب ريال مدريد من بداية الموسم المقبل في حالة استقرار إدارة النادي الملكي على إقالة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

وبدأ توخيل مسيرته التدريبية في منصب المدرب المساعد لفريق تحت 19 عامًا بنادي شتوتجارت في صيف عام 2004، ثم انتقل لتدريب الفريق في العام التالي وتولى منصب مدير الأكاديمية حتى عام 2008، كما تولى تدريب فريق الرديف بالنادي.

وانتقل لتدريب فريق ماينز تحت 19 عامًا، ثم الفريق الأول بالنادي منذ 2009 وحتى 2014، وفي صيف 2015 تولى تدريب بروسيا دورتموند واستمر في منصبه حتى صيف 2017، وانتقل في 2018 لتدريب باريس سان جيرمان لمدة عامين قبل أن يتولى تدريب تشيلسي ويقودهم لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2020، ثم رحل عن الفريق في سبتمبر 2022.

وينتظر بايرن ميونيخ موقعة شرسة في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الألماني برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بروسيا دورتموند المتصدر.