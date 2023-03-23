الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب الأجرة.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب فى القليوبية

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بقتل شاب

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في القبض على المتهمين بقتل شاب لدفاعه عن مسن يعمل طبيبًا بمنطقة الحرس الوطني ببنها، بعد خلاف على تعريفة الركوب، وأمرت جهات التحقيق 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وأمرت جهات التحقيق بقسم أول بنها، بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وشيعت جنازة الفقيد وسط دموع وأحزان أسرته لمثواه الأخير بمقابر أسرته بمدينة بنها.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها يفيد بمقتل شاب يدعى “أحمد عوني”، على يد 3 سائقين بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجني عليه، إثر تعدي المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وشوم، لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن طبيب، تشاجر معه أحد المتهمين معه على ثمن الأجرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالشوم، وطعنوه طعنات نافذة بالظهر بسلاح أبيض "مطواة"، وجرى نقل المتوفى للمستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرّحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على المتهمين وأداة الجريمة.

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