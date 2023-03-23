الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الحلقة الأولى.. جميلة بين صدمة وفاة والدها وتنازله عن الميراث

صورة أرشفية
صورة أرشفية

انتهت أحداث الحلقة الأولى مسلسل "جميلة" التي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، حيث تركت المشاهدين في حيرة بعد وفاة والدها الذي كتب وتنازل عن كل أمواله لها.

بدات الحلقة بمشهد للفنانة ريهام حجاج وهي تقوم بحلف اليمن بعد توليها منصب وكيل نيابة، الأمر الذي يضيف للمسلسل مزيد من التشويق، من خلال الصراع بين وظيفتها الحساسة وعلاقاتها الإجتماعية والإنسانية.

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وفاة والد جميلة.. والتنازل عن الميراث لها:

تضمنت أحداث الحلقة الاولى من مسلسل جميلة وفاة والداها الذي كتب لها أمواله، حيث تجمعت الأسرة، بعد الإجماع على فتح الخزانة الخاصة به، ليجدوا وصية متروكة كتب فيها التنازل لجميلة عن كل أمواله.

بعد فتح الخزنة، أصيب الجميع بصدمة وهم «شريف» ويجسد دورة الفنان شريف إسماعيل، و«أكرم» ويجسد دورة الفنان نبيل عيسى، و«آية» وتجسد دورها الفنانة سامية عاطف، وجميلة وشهيرة، بعد العثور على أوراق وعقود بيع وشراء تركها الوالد جميعًا بإسم ابنتة «جميلة».

الحب هو السمة بين هاني عادل وريهام حجاج

من المشاهد التي تضمنتها الحلقة الاولي، هي مشاعر الحب بين جميلة وزوجها زياد، الذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، حيث تزواجا بعد قصة حب دامت لأكثر من 8 سنوات.

ومن المشاهد التي حظت باهتمام مواقع التواصل هو دور الفنانة سوسن بدر التي تقوم بدور "شهيرة" والدة جميلة، والتي تتدير أحد المدارس الأجنبية، فمن ضمن المشاهد التي جاءت بالحلقة، مشهد للممرضة التي تقوم برعاية والد جميلة، تخبر شهيرة، بأنه فارق الحياة، الامر الذي جعلها تشعر بالصدمة، ولكن تمالكت نفسها من أجل الحفل المقام بالمدرسة.

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أبطال مسلسل جميلة:

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث الحلقة جميلة الحلقة الأولى مسلسل جميلة أحداث الحلقة الأولى ريهام حجاج الحلقة الأولى من مسلسل جميلة النجمة عبير صبري الفنانة سوسن بدر

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