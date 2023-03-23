الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: هناك محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، إن هناك محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن  مصادر مطلعة، اليوم الخميس، قولها إن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

ومن شأن هذه الخطوة التمهيد بشكل كبير لعودة دمشق إلى الصف العربي.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية وإيران استئناف العلاقات فيما بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية.

وأكدت مصادر مطلعة لرويترز، أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، ليصبح هذا هو التطور الأهم في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن سوريا والسعودية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، في خطوة من شأنها أن تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.

وقد زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات عقب زلزال مدمر ضرب سوريا في فبراير الماضي، وحصلت سوريا على دعما عربيًا كبير.

وأجرى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه في بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارتين والقنصليات بين البلدين.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها.

السعودية سوريا إجراء محادثات ​بشار الأسد الخارجية السعودي

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وائل لطفي

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