الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين جراء تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص جراء تصادم دراجتين بخاريتين أمام مطلع كوبري محور عدلي منصور ببني سويف تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف أسفر عن إصابة 3 مواطنين.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ ببني سويف الجامعى، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وتبين أن الاصابات كسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.

حادث تصادم دراجتين بخاريتين محور عدلي منصور 3 مواطنين إسعاف غرفة عمليات شرطة النجدة محافظة بني سويف

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