الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وصفات سريعة للسحور اليوم الجمعة 24-3-2023

السحور
السحور

من الأمور المهمة مع بداية الشهر الكريم البحث عن وصفات سريعة للسحور اليوم الجمعة 24-3-2023 في رمضان لتجهيزها من أجل عدم الاحساس بالجوع خلال اليوم مع التأكيد على أهمية وجبة السحور.

وصفات سريعة للسحور اليوم الجمعة 24-3-2023 في رمضان

نعرض لكم في هذا التقرير وصفات سريعة للسحور اليوم الجمعة 24-3-2023 في رمضان التي يمكنكم تجهيزها بكل سهولة.

البيض بالجبن

المقادير
 3 بيضة كبيرة.
¼ كوب جبنة موزاريلا مبشورة أو النوع الذي تفضلونه.
2 ملعقة صغيرة من الزبدة.
الملح والفلفل حسب الرغبة.
القليل من البقدونس للتقديم.

نخفق  البيض مع الملح والفلفل، حتى يصبح الخليط أصفر شاحب.
نذوب الزبدة على حرارة متوسطة بمقلاة غير لاصقة.
نسكب مخفوق البيض ونوزعه فيها. 
يُترك من 30-90 ثانية، حتى تتماسك كقرص دائري ثم نضع عليها الجبنة.

بطاطس مقلية مع الكزبرة والتوابل

 

المقادير
 

كيلو بطاطا.
جرزة كزبرة خضراء.
نصف رأس ثوم.
زيت للقلي.
ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل بطاطس بالكزبرة:

تقشر البطاطي و تقطع مربعات.
في وعاء على النار يحمى الزيت وتقلى فيه البطاطس حتى تصبح ذهبية.
يقشر الثوم ثم يهرس مع الملح. 
تفرم الكزبرة ثم في وعاء تقلى مع الثوم المدقوق لمدة دقيقتين، ثم تضاف إليها البطاطس المقلية، وتقلب مع بعض لمدة خمس دقائق ثم تقدم.

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الشكشوكة

المقادير

5 بيضات. 
1 فلفل أخضر. 
1 طماطم. 
1 بصل. 
ملح و فلفل. 
2 ملاعق زبدة.

طريقة العمل 
 

تقطيع الطماطم و الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة. 
تسخن الزبدة في المقلاة  على نار هادئة. 
إضافة البصل والتقليب حتى يصبح البصل شفاف وناعم.
إضافة الفلفل و خلطهم معًا  والطهي لبعض دقائق ثم ضفي الطماطم و تركها حتى تنضج.
ثم خلط البيض مع خليط الطماطم و إضافة الخضار.
ثم تقديم الطبق.

الجبن بالطماطم


المقادير

كوب طماطم صغيرة الحجم. 
1/2 كوب جبن فيتا. 
2 عود الروزماري. 
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
1/4 معلقة صغيرة من الملح الخشن. 
1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة العمل

في وعاء متوسط الحجم  اخلطي جميع المكونات معًا وتركهم في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة، حتى تكتسب النكهة المميزة قبل تناولها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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