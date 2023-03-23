«مصر أكتوبر» يطلق الملتقي التوظيفي الأول لشباب الجيزة

أطلق حزب مصر أكتوبر بالجيزة، فعاليات الملتقي التوظيفي الأول للشباب بمنطقة إمبابة، دعمًا لمبادرة الرئيس السيسي "كتف في كتف".

كما يشهد الملتقي التوظيفي على هامش فعالياته اختبارات فورية لمحو الأمية وكذا استلام شهادات الإجادة للقراءة والكتابة، وتوزيع هدايا رمضان مساندة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأوضح أمين الحزب أن الملتقي التوظيفي واختبارات محو الأمية وتوزيع الهدايا للمواطنين جاء لخدمة أهالي الجيزة، طبقا لخطة الفعاليات الموضوعة، والعمل جنبا الي جنب مع الدولة بكافة مؤسساتها، علي أرض الواقع.

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب تحت رئاسة الدكتورة جيهان مديح لدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ودعمًا لمبادرات الرئيس السيسي.