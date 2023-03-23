محافظ بورسعيد يستعرض جهود وإنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفدًا فرنسيًا، واستهل محافظ بورسعيد الاجتماع بالترحيب بالوفد الفرنسي الذي يضم سياسيين وكتابًا وصحفيين فرنسيين، مرحبًا بزيارتهم لمحافظة بورسعيد للتعرف على ما تشهده من إنجازات على أرض الواقع في كافة المجالات، ضمن خطة التنمية المستدامة، حيث تم عرض فيلمين تسجيلين عن إنجازات بورسعيد، واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، من خلال عرض تقديمي لمشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وقال المحافظ خلال اللقاء، إن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، منوهًا أن البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة.

وقال المحافظ خلال اللقاء، إن العالم أجمع يشيد بالإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات، منوهًا أن البنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة كانت على رأس أولويات الدولة المصرية، وبورسعيد كان لها النصيب الأكبر من هذه الإنجازات.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات، ففي مجال الصناعة عملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين، وشهدت تنمية الصناعة جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية وتناول الإنجاز الصناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة، وكذلك إقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعم أساسي للاقتصاد وساهم في توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية.

وفيما يتعلق بمحاور تطوير المحافظة، ومنها محور بناء الإنسان، شهد ملف الصحة، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد كأول محافظة يطبق فيها، وتطوير العديد من المستشفيات، لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطن البورسعيدي، ومشروع التحول الرقمي واللذان يعتبران طفرة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.