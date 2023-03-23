الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في حادث تصادم ببنها

وقع حادث تصادم سيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وأخرى، أسفر عن إصابة  وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بمنطقة المنشية بمدينة بنها، عقب خروجها من المديرية متجهة لمنزلها مما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم عمل الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم أول بنها، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. 

 انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حيث اصطدمت سيارتها عقب انتهائها من العمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متجهة لمنزلها بسيارة أخرى، مما تسبب فى إصابتها بكدمات منها كدمة بالكتف، تم على الفور نقلها للمستشفى وعمل إشاعات وفحوصات طبية للاطمئنان على حالتها، وقررت إدارة المستشفى خروجها فور ذلك.

شهدت  منطقة المنشية ببنها إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أثناء استقلالها سيارة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعد انتهاء عملها بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متجه لمنزلها، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

وكيل وزارة التربية والتعليم إصابات متفرقة المستشفيات الأجهزة الأمنية قسم أول بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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