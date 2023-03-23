الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

تعاون مرتقب بين المخرج خالد جلال ومبادرة «ابني أديباً» بـ«التنسيقية»

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح؛ لبحث تعاون مرتقب مع مبادرة "ابني أديبا" التي أطلقتها التنسيقية في عام 2022، بهدف تدريب الأطفال وتطوير مهاراتهم على الكتابة الأدبية والرسم وتصميم الجرافيك.

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واطلع المخرج خالد جلال على أبرز نتائج مبادرة "ابني أديبًا"، مشيدًا بتدريب وتأهيل الأطفال على المهارات الأدبية والفنية والتكنولوجية.

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وقال جلال: "الاهتمام بتنشئة الأطفال على روح التعاون والمشاركة من شأنه خلق جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمل المسئولية".

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وقدم المخرج خالد جلال العديد من التوصيات والملاحظات لتطوير عمل فني ستقوم مبادرة "ابني أديبًا" بتقديمه خلال شهر رمضان الكريم.

وحضر اللقاء جميع الأطفال المشاركين في مبادرة "ابني أديبًا" وأولياء أمورهم، واستمعوا باهتمام بالغ إلى توصيات المخرج خالد جلال، الذي أشاد بتدريبهم وتعزيز قدرتهم على المشاركة الإيجابية.

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حضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومسئول مبادرة "ابني أديبًا" سامي الزيات، وتقى شاهين وشيماء الأشقر، منسقا المبادرة،  وأحمد مشعل وعزوز عادل وأمير بشري، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافى مبادرة ابني أديبا التنسيقية

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