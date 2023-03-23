الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هاني سويلم: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي خلال «COP 27»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى COP 28.. تسريع العمل في مجال المياه والمناخ" والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.

وتوجه وزير الموارد المائية والري بالشكر للدكتورة مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم هذه الجلسة، حيث يتم خلال الفترة الحالية عقد العديد من الفعاليات الهامة المعنية بالمياه بدءاً من مؤتمر المناخ COP 27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وصولاً إلى مؤتمر COP 28 في ديسمبر المقبل.

نجاح مصر في وضع المياه بقلب العمل المناخي

كما إستعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27، حيث نجحت مصر في وضع المياه في قلب العمل المناخي من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لاجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي، وعقد يوم للمياه، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ.

تسليط الضوء على التزامات المناخ المتعلقة بالمياه 

كذلك توجه الدكتور هاني سويلم، بالدعوة للجميع للبناء على المناقشات التي تمت في مؤتمر المناخ COP 27 لتقديم قصص ناجحة في إدارة المياه والظواهر المناخية المتطرفة على مستويات مختلفة، وتسليط الضوء على التزامات المناخ المتعلقة بالمياه والبناء على الوجود غير المسبوق للمياه في COP 27 ومواصلة الطريق إلى COP 28، مع التأكيد على ضرورة انخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها.

COP 28 COP 27 الإمارات العربية المتحدة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية المياه في قلب العمل المناخي المناخ COP 27

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هاني سويلم: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي خلال «COP 27»

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