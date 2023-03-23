افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بالبيطاش بحي العجمي في الإسكندرية

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سكرتير عام المحافظة اللواء خالد جمعة لافتتاح معرض «أهلًا رمضان» بالبيطاش بنطاق حي العجمي.

و أكد «الشريف» على حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهلًا رمضان على مستوى الأحياء ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين مما تساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وافتتح جمعة معرض «أهلًا رمضان» بمنطقة البيطاش بجوار مسجد الحديد والصلب بنطاق حي العجمي يرافقه هدى أبو كليلة رئيس الحي.

وشهد المعرض توافر جميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية كمنافذ بيع خضروات، وياميش رمضان والبيض بأنواعه، واللحوم طازجة ومجمدة، ملابس، عطارة، كنافة وقطايف بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار افتتاح سلسلة المعارض التي افتتحتها محافظة الإسكندرية، والتي تشهد تزايدًا في الإقبال عليها من قبل المواطنين.

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