جامعة أسيوط تكرم الفائزين بـ36 ميدالية فى بارالمبياد الجامعات المصرية

أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة من مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة من إنجاز كبير بنجاحهم في حصد 36 ميدالية متنوعة، بينها 17 ميدالية ذهبية، وذلك خلال مشاركتهم في اللقاء الرياضي بارالمبياد الجامعات المصرية، والذي تم إقامته بالإسكندرية خلال مارس الجاري.

وشهد اللقاء منافسة 24 جامعة مصرية حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في حفل التكريم الذي نظمه مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز، والدكتورة رحاب الداخلي، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور أحمد شريت، مدير عام رعاية الشباب ولفيف من أخصائي رعاية الشباب والطلاب من ذوي الهمم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الطلاب الفائزين قدموا المثل والقدوة لما يجب عليه أن يكون الشباب المصري في قوة العزيمة والإصرار وقدرته على قهر أي مصاعب أو تحديات وهو ما يبعث الأمل ويجدد الثقة في قدرة شباب مصر الواعد على العمل والعطاء من أجل بناء الوطن وتقدمه.

كما توجه الدكتور أحمد عبدالمولى، بخالص التهنئة إلى الطلاب الفائزين مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والرعاية اللازمة لرفع درجة الإتاحة لأبنائها من ذوي الهمم ودمجهم على نحو يتيح لهم الانخراط في الحياة الجامعية بسهولة ويسر مع زملائهم.

وأشاد بدور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والتي كانت جامعة أسيوط لها السبق بين أولى الجامعات المصرية في إنشائه؛ لتقديم كل سبل الرعاية العلمية والاجتماعية لطلاب الجامعة من ذوي الهمم.

وصرّح الدكتور محمد حسين موسى، بأن الحفل تضمن تكريم الطلاب الفائزين بـ36 ميدالية فى بارالمبياد الجامعات المصرية إلى جانب عدد من الفقرات الفنية التي قدمتها الفرقة الموسيقية المكونة من طلاب المركز.

كما تضمن الحفل عرض فيديو قصير يوثق تاريخ إنشاء المركز والهدف من تأسيسه وما يقدمه من خدمات لأبناء الجامعة من ذوي الهمم، وما يقوم به طلاب المركز من أنشطة طلابية متميزة تتضمن على سبيل المثال تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية من ذوي الإعاقة، وفرقة الفنون المسرحية المكونة من طلاب المركز واستعرض ما حققوه من إنجازات فى مختلف المسابقات والمحافل التي شاركوا فيها.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية