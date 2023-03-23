الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كيفية حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الإفريقية وأسعار التذاكر

كيفية حجز تذاكر مباراة
كيفية حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوى

كيفية حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الإفريقية وأسعار التذاكر، هو ما يشعل اهتمام جماهير كرة القدم المصرية، والتي تبحث عن أسعار التذاكر، للزحف نحو ستاد الدفاع الجوي لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المهمة أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار يناير 2024.

أسعار تذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الإفريقية

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز على مالاوي في مباراة الجولة الثالثة للتربع على قمة المجموعة، وذلك قبل مباراة الإياب التي تجمع المنتخبين في الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية والمقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء القادم.

حدد اتحاد الكرة ثلاث فئات لتذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الإفريقية، حيث حدد 50 جنيهًا لتذاكر الدرجة الثالثة و100 جنيه لتذاكر الدرجة الثانية و150 جنيهًا لتذاكر الدرجة الأولى.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي في التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ستاد الدفاع الجوي بحضور 20 ألف مشجع، فى مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

اتحاد الكرة يحدد سعر تذكرة مباراة منتخب مصر ومالاوى فى تصفيات أمم إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى فى التصفيات الإفريقية والقنوات الناقلة والتشكيل

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20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد الدفاع الجوى

كيفية حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الإفريقية

تبحث الجماهير المصرية عن كيفية حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات الإفريقية، ولحجز التذاكر عليك الدخول لموقع «تذكرتي» وتحديد مباراة مصر ومالاوي لحجز التذاكر، ثم تقوم بادخال بياناتك إذا كان لديك بطاقة المشجع «FAN ID»، وتقوم باستكمال باقي إجراءات الدفع، ويتعين على أي مشجع استخراج بطاقة المشجع أولًا قبل حجز التذاكر حتى يتمكن من حضور المباراة.

وللدخول لموقع «تذكرتي» وحجز تذاكر المباراة اضغط هنا.

القنوات النقالة لمباراة مصر ومالاوي 

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباراة مصر ومالاوي عبر قناة beIN Sports HD 4، ويعلق على المباراة المصري علي محمد علي.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي في التصفيات الإفريقية

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح وأحمد حجازى ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.
  • خط الوسط: طارق حامد وحمدي فتحي أو «محمود حماده» وأحمد سيد زيزو.
  • خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.
كيفية حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوى أسعار تذاكر مباراة مصر ومالاوى القنوات النقالة لمباراة مصر ومالاوى قناة beIN Sports HD 4 مجموعة قنوات بى إن سبورتس تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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