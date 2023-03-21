الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى فى التصفيات الإفريقية والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى في التصفيات الإفريقية والقنوات الناقلة ومعالم التشكيل، هو ما تهتم به جماهير كرة القدم المصرية.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز على مالاوى فى أول ظهور رسمى للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى فى قيادة منتخب مصر، منذ التعاقد معه فى يوليو الماضى خلفًا لايهاب جلال الذى تمت إقالته عقب الخساراتين من إثيوبيا فى التصفيات الإفريقة وكوريا الجنوبية وديًا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى فى التصفيات الافريقية

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

  1. إثيوبيا برصيد 3 نقاط ولها 3 أهداف وعليها هدفين
  2. مالاوى برصيد 3 نقاط ولها هدفين وعليها مثلهما
  3. غينيا برصيد 3 نقاط ولها هدف وعليها مثله
  4. مصر برصيد 3 نقاط ولها هدف وعليها هدفين

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأول مع مالاوى فى السابعة من مساء الجمعة القادم 24ـ 3ـ2023، فى مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار مطلع 2024 القادم، وذلك على ستاد الدفاع الجوى بحضور 20 الف مشجع.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة كونها الناقل الحصرى لمباريات التصفيات الافريقية، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى.

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معالم تشكيل منتخب مصر أمام مالاوى فى التصفيات الإفريقية

استقر روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية فى صفوف المنتخب لتحقيق نتيجة ايجابية تساعد الفريق على اعتلاء قمة المجموعة قبل مباراة الجولة الرابعة والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم فى مالاوى.

معالم تشكيل منتخب مصرأمام مالاوى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبدالمنعم وأحمد أبوالفتوح فى الدفاع

طارق حامد وحمدى فتحى ومحمود حمادة أو «مروان عطية» فى وسط الملعب

محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

قائمة منتخب مصر لمواجهتى مالاوى فى التصفيات الإفريقية

استعدى فيتوريا 24 لاعبا لمواجهتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الافريقية، وجاء قائمة الفراعنة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

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يوم المرأة المصرية

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