«فيفا» يغرم التعاون السعودي 400 ألف دولار لصالح الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، الحكم لصالح نادي الزمالك في قضيته ضد التعاون السعودي فيما يتعلق ببيع مصطفى فتحي.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى ضد التعاون السعودي بسبب عدم حصوله على بقية مستحقات بيع مصطفى فتحي للفريق الذي ينافس في دوري روشن السعودي.

وقررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قبول شكوى الزمالك، وتغريم التعاون مبلغ 400 ألف دولار وهي قيمة باقي مستحقات انتقال مصطفى فتحي إلى النادي السعودي، بالإضافة إلى نسبة 10% كفوائد سنوية.

كما قرر فيفا تغريم التعاون مبلغ 30 ألف فرانك سويسري، على أن يتم الدفع خلال فترة لا تتجاوز الـ30 يومًا.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في يناير من العام الماضي من الزمالك.

في سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد 26 مارس الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بكأس رابطة الأندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكشف سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، عن آخر التطورات المتعلقة بملف المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وقال وهدان، في تصريح لفضائية "أون تايم سبورتس": "كان هناك اجتماع اليوم بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف: "سيتم التعاقد مع مدرب محلي لإعادة ترتيب الأوضاع وبناء الفريق، لكن لن نفصح عن المفاوضات، لأن ذلك قد يكلفنا ما يزيد على 200 ألف دولار، وخلال 48 ساعة ستتلقى الجماهير أنباء سعيدة".

وزاد: "تم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد، وهناك العديد من المدربين المصريين المحترمين، ونسعى لتواجد مدير فني يمكنه تحمل المسؤولية ويمتلك سيرة ذاتية جيدة وحقق بطولات".



وتابع: "بلا شك، إذا أثبت المدير الفني الجديد نجاحه سيستمر في قيادة الفريق الموسم المقبل، لدينا أمثلة رائعة مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة ".

وواصل: "لدينا العديد من المشكلات المتعلقة بالمرتبات، في بعض الفرق الرياضية الأخرى غير كرة القدم، وتم حل 90% منها".

وأردف: "المنافسة حاليا بالنسبة للزمالك تنحصر في كأس مصر وكأس الرابطة، الدوري نحن نبتعد عن المنافسة بالأرقام".

وختم: "هناك لائحة جزاءات في الزمالك، وسيكون هناك خصومات على اللاعبين، لأننا تعاقدنا معهم من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق البطولات".