محافظ جنوب سيناء: قادرون دائمًا على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن كل إمكانات شرم الشيخ الرياضية من ملاعب وصالات وحمامات سباحة وغيرها، متاحة لجميع الفرق الرياضية العالمية؛ لإقامة بطولاتهم ومعسكراتهم، وكان آخرها استقبال الفريق الأوليمبي لرياضة السباحة الشهر الماضي، والآن بطولة الجولف العالمية.

جاء ذلك في حواره مع إحدى القنوات الرياضية الإيطالية، خلال متابعته لإحدى البطولات العالمية لرياضة الجولف، حيث أعطى محافظ جنوب سيناء إشارة البدء لانطلاق البطولة التي يشارك بها العديد من دول العالم والمقامة على ملاعب أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بشرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمتاع الوفود الرياضية بالطقس المميز لمدينة السلام التي لا مثيل لها في العالم، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة لإقامة بطولات ومعسكرات رياضية مميزة، مضيفًا: «إننا دائمًا قادرون على إقامة واستضافة كل الفعاليات الرياضية العالمية».