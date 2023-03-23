الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء: قادرون دائمًا على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن كل إمكانات شرم الشيخ الرياضية من ملاعب وصالات وحمامات سباحة وغيرها، متاحة لجميع الفرق الرياضية العالمية؛ لإقامة بطولاتهم ومعسكراتهم، وكان آخرها استقبال الفريق الأوليمبي لرياضة السباحة الشهر الماضي، والآن بطولة الجولف العالمية.

Screenshot_2023-03-23-14-40-56-12_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

جاء ذلك في حواره مع إحدى القنوات الرياضية الإيطالية، خلال متابعته لإحدى البطولات العالمية لرياضة الجولف، حيث أعطى محافظ جنوب سيناء إشارة البدء لانطلاق البطولة التي يشارك بها العديد من دول العالم والمقامة على ملاعب أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بشرم الشيخ.

Screenshot_2023-03-23-14-40-42-10_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

وأكد محافظ جنوب سيناء استمتاع الوفود الرياضية بالطقس المميز لمدينة السلام التي لا مثيل لها في العالم، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة لإقامة بطولات ومعسكرات رياضية مميزة، مضيفًا: «إننا دائمًا قادرون على إقامة واستضافة كل الفعاليات الرياضية العالمية».

Screenshot_2023-03-23-14-40-22-06_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
مصر سيناء جنوب سيناء الرياضة الإيطالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

بالأرقام.. أبرز نتائج جولة وزير البترول لـ منجم السكري وجبل إيقات

طفل وكيلًا لـ«تعليم المنوفية» لمدة دقيقة

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

«خلصت الحدوتة».. أجيال «أبلة فضيلة» يودعون حكايتها

«كامل ودنيا» قبطيان يزينان شارعهما بفوانيس رمضان فى الإسكندرية: شهر خير علينا كلنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»