الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بحوث البترول» ينظم ورشة عمل اتجاهات خضراء لمعالجة مياه الصرف الصناعى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم معهد بحوث البترول المصري، ورشة عمل بعنوان اتجاهات خضراء لمعالجة مياه الصرف الصناعي كمخرج من مخرجات مشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بعنوان مواد مسامية مبنية على الشيتوزان  لتطبيقات معالجة مياه الصرف.

تناولت الورشة عددًا من الموضوعات الهامة في مجال البيئة مثل التعريف بالمبلمرات الخضراء وأهميتها كبدائل للمشتقات البترولية وطرق تعديلها كيميائيًا لتناسب مختلف الاستخدامات. 

وألقت الأستاذ دكتور منار عبد الرءوف، الباحث الرئيسي للمشروع، الضوء على الطرق المختلفة لإعادة استخدام مياه الصرف وتحسين جودتها لتناسب مع الري الشجري كما استعرضت بعض النتائج الهامة التي تم الحصول عليها من المشروع.

وشارك في إلقاء المحاضرات الدكتور عادل يونس، استشاري الجودة والتطوير، والدكتور أحمد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة GUC والدكتور أحمد عبد السيد فرج معهد بحوث البترول، والدكتور محمد القيشاوي، معهد بحوث البترول.

بحوث البترول البترول إتجاهات خضراء لمعالجة مياه الصرف الصناعي معهد بحوث البترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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