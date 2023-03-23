«التدخل السريع» بوزارة التضامن يرفع حالة التأهب خلال شهر رمضان

رفع فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حالة التأهب استعدادا لشهر رمضان، حيث أعلن استقبال الحالات عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة "16439" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528" أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد أى تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى.

ويصل عدد أعضاء الفريق إلى 140 عضوًا وهو مكون من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

ويغطي الفريق كل محافظات الجمهورية، ويقوم بالتعامل مع مشكلات التى تواجه المواطنين، سواء كانوا أيتاما أو مسنين أو ذوى الإعاقة فى دور الرعاية الاجتماعية أو المشردين أو الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والنساء والكبار الموجودين فى الشارع.

وأكد فريق التدخل السريع، أنه يتم تقديم الدعم النفسي والصحي والأنشطة الترفيهية والرياضة الخفيفة للحالات، وفي حالة رفض انتقال الحالة لإحدى دور الرعاية يقدم لها التغذية من الأكل والشراب، على أن يظل التواصل معها حتى يتم إقناعها بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية.

وكانت قد استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع بالوزارة خلال شهر فبراير الماضى على المستوى المركزى وأذرعه بالمحليات، وأشار التقرير إلى التعامل مع 286 حالة لأطفال وكبار بلا مأوى، وقد تم إجراء جميع التدخلات الفورية لها بنسبة 100%، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم التعامل مع 199 حالة بنسبة إنجاز 100% وكان معظم التدخلات لحالات أطفال وكبار بلا مأوى، وتم إيداع 9 حالات بالمستشفيات لتلقى العلاج المناسب.