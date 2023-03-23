الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم فى قضية فساد المليار دولار بالهرم

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على المتهم الهارب في قضية المليار دولار وتهريبها للخارج، في أثناء هروبه وتخفيه في شقة بالهرم.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة تراى أوشن للبترول وتهريبها إلى الخارج.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى، المحامي العام الأول، تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن"، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني)، بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

وزارة الداخلية قضية المليار دولار فساد المليار دولار محكمة الجنايات

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