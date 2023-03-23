رئيس جامعة المنوفية يتابع الاستعداد لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لقاءه الشهري بعمداء الكليات "أونلاين" بمشاركة نائبى رئيس الجامعة، الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبدالسلام، أمين عام الجامعة، لدراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

ناقش الدكتور أحمد القاصد استعدادات الجامعة للمنافسة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المسابقة ودراسة خطة الاستدامة وتوافقها مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقات الدولية ووضع المعايير اللازمة والوافية، للتعامل مع الأوبئة والجوائح والمفاهيم الأساسية للحفاظ على البيئة والاستدامة والبنية التحتية للجامعة، هذا إلي جانب الاهتمام بمعايير التعلم والبحث العلمي ومعايير الطاقة والتبدل المناخي وإدارة المياه والمخلفات وتطبيق مفاهيم المباني الخضراء.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد عبدالعزيز سعفان، بمناسبة صدور قرار تكليفه بالعمل عميدًا لكلية الهندسة، وفوز فريق كلية الهندسة بالمركز الأول في مسابقة Young Leaders Marathon في مجال ترشيد الطاقة، وهى مسابقة ينفذها مركز جون جرهارت للعطاء المجتمعي والمشاركة المجتمعية والمسئولية المجتمعية للشركات بالجامعة الأمريكية في القاهرة بتمويل من شركة أمريكانا.

وفوز مشروع فريق كلية الهندسة الإلكترونية المزرعة الذكية (Smart Farm) بجائزة الابتكار في الاستدامة المقدمة من اتحاد الصناعات المصرية والمدعومة ماليًا من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط.

كما أعرب عن سعادته بمناسبة صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتماد برنامج علم النفس بكلية الآداب، وفوز قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة بكلية الطب بالمركز الأول في المسابقة العلمية لأقسام طب الطوارئ علي مستوي الجامعات المصرية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لطب الطوارئ المقام بجامعة قناة السويس.