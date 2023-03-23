سقوط 3 لاتجارهم بالنقد الأجنبى فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة عابديــن ، وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 3 هواتف محمول)

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.